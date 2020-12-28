إقالة فيتوريا تغطية على أخطاء الإدارة!

المواطن - مروة نبيل

علق النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، على قرار إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بإقالة فيتوريا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

المدرب البرتغالي تعرض للظلم:

وقال سلطان اللحياني: “أنا ضد إقالة فيتوريا لأنه في السنتين السابقة كان منافس.. الأخطاء الدفاعية في النصر هي سبب الخسائر وليس المدرب البرتغالي”.

وتابع محمد الشيخ: “أرى أن المدرب البرتغالي ظُلم.. هل هو السبب في إضاعة حمدالله لضربات الجزاء وأخطاء مايكون؟”، وعلق ماجد الفهمي قائلًا: “50% من إقالة فيتوريا هي تغطية على أخطاء الإدارة”.

إقالة فيتوريا من تدريب النصر:

وأعلن السويكت، قبل قليل، عن إقالة المدرب البرتغالي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقرر تعيين مدرب شباب النصر، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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