إنجاز مميز لـ محمد النني بعد فوز آرسنال في الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

حقق المصري محمد النني لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، إنجازًا مميزًا وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك فريق دوندالك الإيرلندي في ختام دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

النني ثالث أعلى لاعب في آرسنال حصولًا على الدرجات

وذكرت شبكة “سوفا سكور” عبر حسابها في “تويتر” أن النني ثالث أعلى لاعب في نادي آرسنال يحصل على تقييم عالٍ حيث حصل على 7 من 10 درجات بعدما لمس الكرة في 39 مناسبة، أخرج من قدمه 33 تمريرة صحيحة، بنسبة 89.2%، كما خلق فرصة هدف محقق لمرة واحدة وراوغ الخصم في مناسبة واحدة وارتكب خطأ واحدًا فقط.

وكان آرسنال نجح في الصعود لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي، بعد أن فاز على فريق دوندالك برباعية مقابل هدفين، حيث تأهل الجانرز متصدرًا للمجموعة برصيد 18 نقطة، أما فريق دوندالك فودع البطولة بدون أي نقاط.

إعارة محمد النني لـ بيشكتاش أكسبته الخبرات اللازمة

يذكر أن محمد النني لعب لفترة مع نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة من فريق آرسنال، أكسبته الخبرات اللازمة، مما جعله يعود ويكون عنصرًا أساسيًا في تشكيل الجانرز تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

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