إنفانتينو ناعيًا دابو: أخلاقه وإنسانيته سيظل الجميع يتذكرها

المواطن - مروة نبيل

تلقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، خطاب عزاء من رئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، جياني إنفانتينو في وفاة لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أمين دابو.

إنفانتينو ينعى أمين دابو

وأكد رئيس فيفا في خطابه أن دابو لم تتوقف نجاحاته على ما حققه داخل المستطيل الأخضر بل واصل مسيرته الناجحة من خلال العمل التدريبي، حيث قدم للكرة السعودية العديد من اللاعبين المتميزين.

واختتم رئيس فيفا خطابه بالتأكيد على أن أسرة كرة القدم الدولية فقدت لاعبًا كان مثالًا رائعًا في الجدية والمثابرة والعمل الجاد، فضلًا عن أخلاقه وشعبيته وإنسانيته التي سيظل الجميع يتذكرها دائمًا.

وفاة نجم النادي الأهلي السابق

وتوفي، يوم الأربعاء الماضي، أمين دابو عن عمر يُناهز 69 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، حيث نُقل إلى أحد مستشفيات جدة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته، وقامت الجماهير بمختلف انتماءاتها على نعي النجم الأهلاوي الراحل عبر “تويتر”.

ونعى الأهلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، نجمه السابق، وجاء البيان كالتالي: “تتقدم إدارة النادي ومنسوبوه وجماهيره بخالص العزاء والمواساة في وفاء لاعبه السابق، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان”.

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