ابنة أخ جو بايدن تتفادى حكمًا بالسجن 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نجت ابنة أخ جو بايدن، كارولين بايدن، من تنفيذ حكم بالسجن بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول؛ وذلك بعد أن قبلت محكمة في بنسلفانيا إقرارها بالذنب.

وكان قد حُكم على كارولين، 33 عامًا، بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، لكنها أبرمت صفقة تجعلها تتجنب السجن، وبدلًا من ذلك ستقضي 20 يومًا في مركز إعادة تأهيل تليها خمسة أشهر من المراقبة.

وشككت تقارير أن الصفقة التي حصلت عليها كارولين ترجع إلى قرابتها مع الرئيس المنتخب، جو بايدن، لاسيما وأنها ليست الحالة الأولى من نوعها، حيث إن هناك ما لا يقل عن ثمانية حوادث أخرى تورط فيها أفراد من عائلة بايدن لكنهم تمكنوا جميعًا من تجنب قضاء عقوبة السجن، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

وقالت المتحدثة باسم مقاطعة مونتغومري، كيت ديلانو: ستكون كارولاين بايدن تحت المراقبة، وإذا انتهكت القانون أو خرقته في أي وقت، فسيتم تطبيق القانون عليها وفقًا للنصوص القانونية.

وبالإضافة إلى خضوعها للمراقبة، فسيتم تغريمها 1990 دولارًا، كما ستشارك في خدمة المجتمع لمدة 12 ساعة، وتم أيضًا تعليق رخصتها.

وسبق وأن تم القبض على كارولين في أغسطس 2019 بعد اصطدام سيارتها بشجرة، وكانت تقود دون رخصة، وتحت تأثير الكحول.

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