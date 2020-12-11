ابن هديب يشعل منافسات الصفر بـ4 فرديات

المواطن - الرياض

حضور مبكر سجله مالك الإبل سامي عبدالله الحزيمي العتيبي الشهير بـ”ابن هديب” في منافسات لون “الصفر” بعد أن شهد شوط “الفحل وإنتاجه” إعارته لعدد أربع “فرديات” من أملاكه لثلاثة من مُلاك الإبل المشاركين في الشوط.

وأعار “ابن هديب” مالك الإبل أحمد المطيري الشهير بـ”ابن نشوان” الفردية “شموخ”، وأعار مالك الإبل ضيف الله المطيري الفردية “صدمة”، كما أعار فرديتين إحداهما “الأميرة” لمالك الإبل حماد الشمري.

يُشار إلى أن “ابن هديب” سجل في النسخة الماضية أولى مشاركاته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وحصل على المركز الثالث في شوط “سيف الملك”. وتُظهر كشوفات التسجيل في النسخة الحالية مشاركته في شوط “سيف الملك” و”فردي دق”.

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