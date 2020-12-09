اتحاد القدم ينعى محمد العميري نائب رئيس اللجنة المالية

المواطن - محمد سمعه

نعى اتحاد القدم السعود، برئاسة ياسر المسحل، البروفيسور محمد بن فواز العميري نائب رئيس اللجنة المالية، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد معاناة مع المرض.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ياسر المسحل رفع باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس وكافة منسوبي الاتحاد، أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد.

وفي وقت سابق، حرص الاتحاد السعودي على نعي نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أمين دابو الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء.

اتحاد القدم ينعي وفاة أمين دابو:

وعبر ياسر المسحل عن خالص التعازي والمواساة لـ أسرة أمين دابو الذي توفي اليوم، وقال: “نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الاتحاد السعودي، أقدم التعازي للوسط الرياضي وأسرة اللاعب وذويه بفقدان لاعب قدم الكثير للكرة السعودية”.

دابو كان مثالًا للاعب المخلص والمتفاني:

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه، قائلًا: “وكان اللاعب مثالًا رائعًا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز، ومساهمًا في عدد من الإنجازات الرياضية كلاعب ومدرب وطني”.

وجاء في ختام البيان الذي نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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