اتحاد الكرة لـ”المواطن”: هذه حقيقة فيديو ياسر المسحل والحائلي

المواطن - مروة نبيل

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل وهو يتحدث عن رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي بشأن شكوته المستمرة من الأخطاء التحكيمية.

فيديو ياسر المسحل قديم:

وأوضحت إدارة الإعلام في الاتحاد السعودي لكرة القدم لـ”المواطن“، أن مقطع الفيديو المتداول خلال الفترة الحالية قديم، حيث يعود تاريخه إلى نحو عام ونصف، وقبل أن يتولى ياسر المسحل رئاسة مجلس الإدارة.

وجاءت تصريحات ياسر المسحل في الفيديو المتداول أثناء استعراضه الملف الانتخابي مع أعضاء الجمعية العمومية، وضرب مثالًا برئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ كونه الأقرب جلوسًا، وكان حديثه واضحًا في نهاية المقطع.

وشهدت مباراة الهلال والاتحاد التي أقيمت، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أخطاء تحكيمية؛ ما دفع الجماهير للاستعانة بالفيديوهات القديمة، ودعم فريقها.

أخطاء الكلاسيكو تُثير الغضب:

وأثارت الأخطاء التحكيمية وتقنية الـVAR في كلاسيكو الهلال والاتحاد حالة من الغضب، حيث وجه الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل رسائل نارية لـ المسحل وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وانتهى الكلاسيكو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليرفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

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