اتحاد الكرة يُعيد تشكيل لجنة الاحتراف

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة ياسر المسحل، مساء اليوم الاثنين، عن إعادة تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

اتحاد الكرة يُعيد تشكيل اللجنة:

وأشار اتحاد الكرة إلى اعتماد إعادة تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة جابر بن سعد الجهني، ومتعب بن حمد الأحمد نائبًا له، وتضم في عضويتها، كلًّا من؛ عبدالله بن سامي الدريس، وعبدالرحمن بن حسين العروي، وخالد بن عبدالرزاق معاذ.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدر قرارًا في شهر أغسطس الماضي بتكليف جابر الجهني برئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قبل أن يُعيد تشكيلها اليوم.

خبرات أعضاء لجنة الاحتراف:

وكشف حساب اتحاد الكرة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز خبرات أعضاء اللجنة، موضحًا أن خالد معاذ حاصل على بكالوريوس قانون من جامعة الملك عبدالعزيز 2009 وماجستير قانون من جامعة إندينا بلومنغتون الأمريكية 2012.

وشغل معاذ عضوية لجنة الاحتراف من 2017 وحتى 2018، وعضو جمعية المحامين الأمريكية، كما أنه محامٍ مرخص من وزارة العدل، ويعمل لدى العديد من مكاتب المحاماة منذ عام 2009 وحتى الآن.

وحصل عبدالرحمن العروي على بكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود 2000، وبكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2017، ماجستير قانون من جامعة بيس الأمريكية 2013، ودبلوم عالي في المحاماة من جامعة المجمعة 2015.

ويعمل مستشارًا قانونيًّا لأكثر من 15 عامًا، مدير إدارة القضايا والتحقيقات في إحدى الهيئات منذ 2017، محكمًا معتمدًا لدى مركز التحكيم الخليجي منذ 2009، عدد من الدورات في التحكيم الرياضي، إعداد وصياغة العقد الاستشاري والشروط المرجعية للاستشاريين في دبي 2018، والترافع أمام مركز التحكيم الرياضي في مركز كاس للتدريب 2020.

ونال عبدالله الدريس بكالوريوس أنظمة من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود 2009، وماجستير في القانون من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية 2013، وعمل لدى عدد من مكاتب المحاماة القانونية من 2010 حتى 2015.

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