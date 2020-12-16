ارتفعت مستويات الفقر في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ارتفعت مستويات الفقر في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال وباء فيروس كورونا هذا العام، حيث وقع 7.8 مليون أمريكي في ضائقة مالية منذ هذا الصيف.

النسب الأكبر منذ الستينيات:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بين يونيو ونوفمبر، ارتفع معدل الفقر إلى 11.7 في المائة، مقارنة بـ9.3 في المائة- وهو أكبر ارتفاع في عام واحد منذ الستينيات، وفقًا لدراسة جديدة أجراها خبراء اقتصاديون في جامعة شيكاغو ونوتردام وجامعة تشجيانغ.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الفقر ارتفع أكثر في الولايات ذات أنظمة التأمين ضد البطالة الأقل فعالي.

ويقول الباحثون: إن الزيادة أثارت مخاوف بشأن النسب المستقبلية بالفقر والبطالة في الولايات المتحدة، ويأتي هذا في الوقت الذي تنتهي فيه مساعدة البطالة الوبائية في ديسمبر، مع عدم وجود خطة واضحة لحزمة تحفيز اقتصادي إضافية من الحكومة الفيدرالية.

الفقر يزداد بسبب كورونا:

وتكثفت المفاوضات بشأن الإغاثة من فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء بعد شهور من عدم الجدوى، حيث التقى القادة الأربعة الكبار في الكونجرس مرتين على أمل ترسيخ اتفاق أخيرًا من شأنه إحياء الدعم للشركات المتضررة بشدة من الوباء، والمساعدة في توزيع لقاحات فيروس كورونا الجديد، وتمويل المدارس، تجديد استحقاقات البطالة التي ستنتهي قريبًا.

وقدم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، من ولاية كاليفورنيا، تقييمًا متفائلًا، قائلًا: إن المشرعين يتحركون في الاتجاه الصحيح.

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