استشاري لـ”المواطن”: 3 أمور مهمة وراء التوصية بتطعيم كورونا

المواطن- محمد داوود - جدة

شدد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، على ضرورة أخذ لقاح كورونا حسب خطة وزارة الصحة، مبيناً لـ”المواطن” أن أهمية هذا التطعيم تكمن في (٣) أمور مهمة وهي:

⁃ تطويق ومحاصرة فيروس كورونا، فالأشخاص الذين سيأخذون التطعيم سيكونون محميين – بإذن الله- من الفيروس وبالتالي تقل فرص اكتسابهم للعدوى عند مخالطة المصابين أو الحاملين للعدوى دون أن تظهر عليهم الأعراض.

⁃ اكتساب مناعة قوية ضد الفيروس، مما يعطي الأمان للفرد في تحركاته وتنقلاته داخل المملكة أو عند السفر خارجها.

⁃ حدوث المناعة لدى أفراد المجتمع عبر أخذ اللقاحات وهو ما يعرف بمناعة القطيع، فاللقاحات المضادة للأمراض آمنة، كما أن الآثار الجانبية والمضاعفات المترتبة عليها تكاد تكون معدومة تماماً، تقريباً صفر، وهذا يعطي الأمل الوحيد في مناعة القطيع”.

تعريف الجهاز المناعي

وأضاف ” يتم إعطاء اللقاحات للشخص لتعريف الجهاز المناعي على الميكروب وإنتاج‏ أجسام مضادة، وتوجد أنواع متعددة من اللقاحات تعمل بطرق مختلفة لمحاربة الأمراض، واللقاحات لا تحمي الأفراد فقط بل المجتمعات بأكملها”.

التسجيل لأخذ التطعيم

وحول أهمية لقاح كورونا خلص الدكتور الحسن إلى القول ” أؤكد بشكل بسيط أن أهمية تطعيم كورونا يكمن في أن الأمراض التي كانت شائعة قديماً أصبحت نادرة الآن بسبب اللقاحات، لكنها ما زالت موجودة، فمثلاً ظهور حالة واحدة من الحصبة يمكن أن يسبب نشرها بسرعة إذا لم يتم أخذ اللقاح، فمن الصعب التمييز بين من يحمل الميكروب، أو إذا ما كان الفرد عرضة للمرض، فكثير من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ليس لها علاج، وفي بعض الحالات يمكن أن تتعرض لمضاعفات المرض، لذا فإن أفضل حماية هو الحرص على أخذ تطعيم كورونا في الوقت المناسب بعد التسجيل في تطبيق وزارة الصحة المخصص لمواجهة كورونا.

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