اشتباه في تسرب غاز يخلي مبنى التجمع الصحي الأول بالشرقية

المواطن - الرياض

تم إخلاء المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية بسبب اشتباه في حالة تسرب غاز.

صرح المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، محمد المقيبل بأنه في يوم الأربعاء وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وقع اشتباه في حالة تسرب غاز في المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول وعلى الفور تم إخلاء المبنى (الإداري) وفق إجراءات السلامة المتبعة وبدون أي إصابات ولله الحمد، والتواصل مع الدفاع المدني الذي باشرت فرقه المختصة في مثل هذه الحالات، وسيتم إصدار بيان إلحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني.

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