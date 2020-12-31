افتتاح AMC كرم 5 أول سينما في المجمعة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة AMC سينما، أول مشغّل عالمي للسينما في المملكة، عن افتتاح الموقع السابع لها في المملكة العربية السعودية، في كرم مول بمحافظة المجمعة، التي تبعد 200 كم شمالًا من العاصمة الرياض. ويعد AMC كرم 5 الذي دشنته الشركة أول سينما في المحافظة يضمن لرواد السينما تقديم المعايير العالية نفسها التي توفرها صالات AMC سينما، والحصول على أفضل تجربة ومتعة سينمائية.

وسيتمكن رواد السينما في محافظة المجمعة من التمتع بتجربة مبتكرة ومشاهدة أحدث الأفلام السينمائية، عبر تقنيات الصوت المتقدمة، حيث تم تجهيز قاعات “AMC كرم 5” بأجهزة صوت متطورة، وشاشات ضخمة بتقنية الليزر Barco وبوضوح 4K، وصوت محيطي غامر، مع مقاعد استرخاء فاخرة، ومقاعد مرنة لتوفير أقصى درجات الراحة والمتعة. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى AMC سينما إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من محبي الأفلام في المملكة، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تنويع المحتوى الترفيهي، وتقديم تجارب جديدة تناسب كافة فئات وأذواق الجمهور في شتى المدن ومحافظات المملكة.

وبهذه المناسبة، قال السيد جون ايوزي، الرئيس التنفيذي لشركة AMC سينما في المملكة: “من شأن هذه الخطوة مخاطبة جمهور السينما في شتى محافظات المملكة، فمحبو الأفلام السينمائية لا ينحصرون فقط في المدن الكبرى، إذ ينتشر هذا الشغف في جميع مناطق السعودية دون استثناء؛ ولذلك فإننا نسعى جاهدين إلى تقديم تجربة سينمائية مبتكرة لمحبي السينما، مستعينين بالمعايير العالمية التي نطبقها، وهو الأمر الذي ينسجم تمامًا مع التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز قطاع الترفيه، الذي يعد جزءًا أساسيًا من مكونات برنامج (جودة الحياة)، ويدفعنا إلى مواصلة الجهود في توفير صالات سينما مبتكرة، تتناسب مع أذواق عملائنا في المملكة”.

ومع افتتاح “سينما AMC كرم 5” في محافظة المجمعة، يرتفع عدد مواقع AMC سينما الموجودة في المملكة إلى 7 مواقع، منها 5 مواقع في مدينة الرياض، وموقعين في كل من محافظتي حفر الباطن، والمجمعة.

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