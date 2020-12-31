اكتشاف عشرات الأنواع الجديدة من الأسماك والرخويات والشعاب المرجانية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

بعد أربع سنوات ونصف، حددت أكبر مهمة استكشاف في أعماق البحار في العالم ما لا يقل عن 12 نوعًا جديدًا من أشكال الحياة البحرية، بما في ذلك نوع جديد من المرجان.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، نفذ مشروع أطلس الذي اكتمل لتوه حوالي 45 بعثة بحثية منذ يونيو 2016، لاستكشاف الحياة تحت سطح البحر في منطقة عميقة من شمال المحيط الأطلسي.

اكتشافات بحرية جديدة

ومثل أكثر من 80 عالمًا وطلابًا متطوعين، تخصصات تتراوح من علم الأحياء البحرية إلى كيمياء المحيطات، وأكثر من 13 دولة شاركت في المشروع 11 مليون دولار.

بالإضافة إلى أشكال الحياة الجديدة من الأسماك وغيرها اكتشف الفريق أنواعًا تعيش في مناطق لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أدلة على التأثير المدمر لتغير المناخ على محيطات العالم.

كانت الخطة الأصلية هي رسم خريطة للمحيط الأطلسي العميق قبالة سواحل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، والمغامرة في المياه الدولية.

بدلاً من ذلك، انتهى الأمر بالفريق إلى تركيز نظرهم على 12 موقعًا محددًا في أعماق شمال المحيط الأطلسي.

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