الآسيوي عن نسخة 1991: كانت فاتحة انتصارات الهلال لـ7 ألقاب

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكرى تتويج الهلال بأول ألقابه الآسيوية في عام 1991.

الآسيوي يستعيد ذكرى تتويج الهلال بأول ألقابه

ونشر حساب البطولة الآسيوية الرسمي على “تويتر”، صورًا للجماهير الهلالية وللاعبي الفريق الأول وهم يحتفلون باللقب القاري السابع في تاريخ الزعيم، بعد حصد دوري أبطال آسيا العام الماضي.

وعلق على الصور قائلًا: “في مثل هذا اليوم، حقّق العملاق السعودي الهلال أول ألقابه الآسيوية بتغلّبه على فريق الاستقلال الإيراني في نهائي بطولة الأندية الآسيوية 1991 بركلات الترجيح”.

وتابع حساب البطولة الرسمي قائلًا: “كان ذلك اللقب هو فاتحة الانتصارات الآسيوية للزعيم الذي حصد بطولته الآسيوية السابعة العام الماضي بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا”.

الهلال بطل آسيا 2019

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز، حيث فاز ذهابًا في الرياض بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على الفريق الياباني بثنائية نظيفة في مباراة الإياب.

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