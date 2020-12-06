الأهلي المصري يعود لتحقيق الثلاثية بعد غياب 13 عامًا

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي المصري في الفوز ببطولة كأس مصر لـ موسم 2019/2020، وذلك بعد مباراة ماراثونية ضد نادي طلائع الجيش استمرت لمدة 120 دقيقة.

وتمكن الأهلي من حصد لقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

أرقام قياسية لـ الأهلي المصري

وحقق الأهلي رقمًا قياسيًا، حيث استطاع تحقيق الثلاثية وهي التتويج بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا ولقب كأس مصر في ثلاث مناسبات وكانت في مواسم 2005/2006 و 2006/2007 ثم موسم 2019/2020.

وقبل التتويج بـ كأس مصر، كان المارد الأحمر هزم مواطنه وغريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي وبدون حضور جماهيري.

ونجح الأهلي المصري في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد غياب دام سبع سنوات منذ التتويج بالبطولة في عام 2013 على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

وسيواجه الأهلي، فريق نهضة بركان المغربي يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري في القاهرة على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكان نهضة بركان تُوج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على حساب نادي بيراميدز المصري بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أُقيمت في المغرب.

وتولى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريب النادي الأهلي في شهر أكتوبر الماضي خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر، حيث تُوج موسيماني مع المارد الأحمر بـ 3 ألقاب وهم الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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