الأهلي يُبقي السومة حتى 2024

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة من تجديد عقد السوري عمر السومة مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الهلال.

الأهلي يتفق مع السومة على التجديد

وأكدت مصادر خاصة لموقع “جول”، أن إدارة النادي الأهلي توصلت رسميًا إلى نقطة اتفاق مع المهاجم السوري الدولي لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات موسم 2023/ 2024.

ويدخل السومة الفترة الحرة في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهر يناير المقبل، والذي يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الحصول على موافقة الإدارة، ما دفع المجلس لفتح خطوط التواصل معه للاستمرار لفترة أطول.

الهداف التاريخي لدوري المحترفين

ويعيش المهاجم السوري فترة من الاستقرار الفني مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث ساهم بأهدافه المؤثرة في احتلاله المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع السومة رصيده إلى 126 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، ليحتل صدارة قائمة هدافي البطولة على مدار تاريخها، بالتساوي مع ناصر الشمراني، ويحتاج إلى هدف واحد فقط للانفراد بالصدارة.

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