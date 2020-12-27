الإصابة تبعد أحمد حجازي عن الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب المدافع المصري الدولي أحمد حجازي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهلال.

أحمد حجازي يغيب للإصابة:

وكشف حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد حجازي، اليوم الأحد، في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الشريك الطبي للنادي.

وشعر حجازي من آلام بعد مباراة الاتحاد والهلال، لتؤكد الفحوصات الطبية التي خضع لها حاجته لبرنامج علاجي، ومتابعة طبية لتطور استجابته للعلاج، قبل السماح له بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

وانتهى الكلاسيكو الذي أُقيم، أمس السبت، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليرفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الباطن، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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