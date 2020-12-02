الإمارات تسجل 1,285 حالة كورونا جديدة و4 وفيات

المواطن - متابعة

كشفت وزارة الصحة في الإمارات عن رصد 1,285 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

حصيلة إصابات كورونا في الإمارات

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 171,434 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 580 حالة.

حالات التعافي من كورونا

وأعلنت الوزارة عن شفاء 713 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 156,380 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تماشيًا مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 136,483 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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