الإيطاليون يعتبرون تركيا من أخطر الدول !

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يعتقد الإيطاليون أن تركيا من أخطر الدول التي تشكل تهديدًا على العالم بأسره، وفقًا لاستطلاع حديث شاركت فيه بي بي سي التركية.

المشاركون في الاستطلاع الذي أجراه مركز الأبحاث الإيطالي معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) وشركة أبحاث واستشارات السوق متعددة الجنسيات، إبسوس، وتم طرح سؤال أي دولة تشكل أكبر تهديد للعالم؟”.

تركيا الخطر الأكبر:

وشارك ما مجموعه 1000 شخص في الاستطلاع عبر الإنترنت أجريت في الفترة ما بين 9- 11 ديسمبر. احتلت تركيا المرتبة الثالثة بـ14 في المائة، بعد الصين بنسبة 27 في المائة وإيران بنسبة 15.

وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات من المسح التي يشارك فيها المستجيبون صنفت إيطاليا تركيا كتهديد عالمي كبير.

وفي عام 2019، رأى الإيطاليون تركيا كتهديد في نفس الاستطلاع بقي 8 في المائة، بينما هذا كان الرقم 3% في 2018.

تركيا تهدد الاستقرار:

كان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد اتهم أنقرة بزعزعة الاستقرار بالمنطقة، واصفًا إياها بـ”وكالة سياحية للجهاديين”، ودعا للتصدي لسياساتها.

وقال الوزير: إن أعمال تركيا خارجة عن القانون الدولي، وهي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتهدد باستخدام القوة”.

وأضاف أن تركيا هددت اليونان بالحرب في حال كنا نعمل في إطار حقوقنا السيادية ووسعنا مياهنا الإقليمية حتى 12 ميلًا بحريًّا.

واتهم الوزير اليوناني تركيا بأنها “تستغل المهاجرين كأداة سياسية وتروج للدعاية والأخبار الكاذبة، وتؤجج القضايا الأمنية من خلال نقل الجهاديين من ليبيا إلى القوقاز، وهذا ما أصفه بوكالة سياحية للجهاديين، وهي بالتالي تشكل خطرًا على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكد ديندياس أن اليونان ترفض السياسات التركية في المنطقة، واصفًا أعمال أنقرة بأنها “غير مقبولة”، ومشيرًا إلى أن أثينا كانت قد دعت تركيا مرارًا للحوار البناء مع جميع دول المنطقة.

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