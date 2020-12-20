الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تفوقه ضد الرائد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز خلال مواجهة الغد المرتقبة.

الاتحاد ضد الرائد:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الاتحاد ضد الرائد ضمن منافسات البطولة، حيث شهدت تفوقًا كبيرًا للعميد.

ولعب الفريقان 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح العميد في تحقيق الفوز 15 مرة، مقابل 4 انتصارات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات.

دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الرائد عند الساعة 7:50 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثالث، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

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