الانتصارات تغيب عن الشباب في ديسمبر

المواطن - مروة نبيل

تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل لافت خلال منافسات شهر ديسمبر الجاري، حيث فشل في تحقيق أي فوز بجميع البطولات التي لعب فيها.

الانتصارات تغيب عن الشباب:

وواجه الليوث الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر بهدف دون رد، ليودع المسابقة مبكرًا، الأمر الذي أثار إحباط مشجعيه.

وسقط الشباب في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليصعب موقفه قبل مباراة الإياب التي ستُقام خارج ملعبه.

دوري محمد بن سلمان:

وخاض الشباب 3 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشهر الجاري، تعادل إيجابيًّا مع الاتحاد بنتيجة 1/ 1، فيما خسر ضد القادسية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر برباعية نظيفة أمام التعاون اليوم.

وتجمد رصيد الليوث عند 15 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت، لحين انتهاء منافسات الجولة التاسعة.

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