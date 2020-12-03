3 لاعبين ينعشون مران الشباب

المواطن - مروة نبيل

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 3 من لاعبيه المصابين، قبل مباراته المقبلة ضد نظيره التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يواصل استعداداته:

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشاركة الثلاثي نواف العابد، تركي العمار وأحمد شراحيلي، وذلك بعد انتهائهم من أداء برامجهم العلاجية.

وعلى الصعيد الميداني، بدأ المران بتمارين إحماء وتسخين ولياقية، ثم قسم المدير الفني بيدرو كايشينيا اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى؛ ضمت المشاركون في اللقاء الأخير، إذ أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية.

وأخضع المدرب البرتغالي كايشينيا المجموعة الثانية، والتي شملت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الغير مشاركين، لتمارين فنية وتكتيكية منوعة.

دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله بن العزيز في بريدة، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

شارك الخبر