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التجارة توضح أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة

التجارة توضح أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة

2020/12/14
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التجارة توضح أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة
المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تفاصيل أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة.

ويهدف القرار إلى تشجيع مزاولة أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع أسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها، لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيمكن القرار من إقرار التخصصات وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل، ورفع كفاءة جميع المكاتب الاستشارية للمهن الحرة، ورفع الحالة الإنتاجية للقطاع المهني.

كما سيمكن القرار من تحسين كفاءة بيئة العمل والارتقاء بسياسات العمل وتنمية رأس المال البشري، وزيادة فعالية وتنافسية سوق العمل ورفع جاذبيته.

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