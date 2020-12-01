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التجارة: نتعاون لإرساء مفهوم احترام حقوق الملكية الفكرية والحد من انتهاكها
الجمارك أتلفت أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة

التجارة: نتعاون لإرساء مفهوم احترام حقوق الملكية الفكرية والحد من انتهاكها

2020/12/01
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التجارة: نتعاون لإرساء مفهوم احترام حقوق الملكية الفكرية والحد من انتهاكها
المواطن - الرياض

شددت وزارة التجارة على أهمية استمرار جهود ضبط السلع المغشوشة والمقلدة بالتعاون مع كافة شركائها.

وأكدت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن ذلك يهدف إلى إرساء مفهوم احترام حقوق الملكية الفكرية والحد من انتهاكها في الممارسات التجارية المخالفة.

وأعلنت الجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، إتلاف أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة وفقًا لنظام الجمارك الموحد.


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