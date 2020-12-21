التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين النصر والباطن

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والباطن بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب على أداء الفريقين في الشوط الأول اللعب بشكل هادئ دون وجود فرص خطيرة تُذكر على مرمى الفريقين.

كما أن لاعبي العالمي لم ينفذوا أي تكتيك واضح من المدرب خلال أحداث الشوط الأول واعتمدت تحركاتهم على مجهود فردي منهم.

تشكيل فريق النصر لمواجهة الباطن

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: “برادلي جونز، عبدالرحمن العبيد، مايكون، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بيتروس، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أمرابط، حمدالله”.

أما التشكيل الاحتياطي فجاء مكونًا من: “وليد عبدالله، مختار علي، عبدالإله العمري، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، أسامة الخلف، رائد الغامدي، علي لاجامي”.

ويُدير الحكم سلطان الحربي، مباراة الباطن والنصر ويعاونه كل من علي العلي وفهد العمري بينما عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا وأحمد الرميخاني حكم فيديو وسعد السبيعي مساعد لحكم الفيديو.

يذكر أن نادي الهلال يتصدر جدول الترتيب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة يليه الأهلي برصيد 16 نقطة ثم الشباب بالمركز الثالث برصيد 15 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، والفيصلي خامسًا برصيد 13 نقطة.

العالمي في المركز قبل الأخير

ويحتل العالمي المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 4 نقاط بعد مرور 8 جولات.

شارك الخبر