التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي- قبل قليل- بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضربة رأسية خطيرة من المدافع السويدي فيكتور لينديلوف بالدقيقة الـ11، ولكنها مرت بسلام على مرمى فريق مانشستر سيتي.

وعاد لينيدلوف ومرر كرة بينية ممتازة إلى اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز بالدقيقة الـ18 لكن الأخير سددها بشكل ضعيف.

وظهرت خطورة السيتي بشكل كبير بالدقيقة الخامسة والعشرين بعدما سدد البرازيلي جيسوس كرة ذهبت أعلى عارضة فريق مانشستر يونايتد.

واعتمد فريق مانشستر يونايتد على الكرات العرضية قبل نهاية الشوط الأول بـ خمس دقائق، ولكن الوضع لم يتغير، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي:

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي، تحصل فريق اليونايتد على ركلة جزاء بعد إعاقة ماركوس راشفورد لكن الحكم عاد عن قرار احتساب ركلة الجزاء؛ بسبب وجود حالة تسلل كشفتها تقنية الفيديو.

وكثف اليونايتد هجماته عبر كل من جرينوود وماركوس راشفورد بحلول الدقيقة الـ52 ولكن دون جدوى.

واستحوذ السيتي على الكرة بعد ذلك بصورة أكبر في المباراة ولكن دون وجود أي خطورة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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