التعاون يشكو النصر ويُطالب بـ8 ملايين ريال!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الأزمات لنادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، حيث قدمت إدارة نادي التعاون شكوى رسمية ضده.

التعاون يشكو النصر:

وتقدم إدارة التعاون بشكوى ضد العالمي وطالبته بتسديد 8 ملايين ريال، المستحقات المالية المتأخرة من صفقة انتقال لاعبه عبدالفتاح آدم إلى صفوف الأصفر، وذلك وفقًا لـ”الجزيرة”.

وأضافت المصادر: “وكان التعاون قد أجل المطالبة في عهد الإدارة السابقة لكي يحصل النصر على الرخصة الآسيوية، كما قدّم العالمي للتعاون في وقت سابق شيك بدون رصيد للمبلغ، الأمر الذي دفع سكري القصيم لاتخاذ خطوة الشكوى”.

وتابعت المصادر: “رئيس التعاون المكلف علي الشايعي قد أجرى اتصال برئيس النصر الدكتور صفوان السويكت وأخبره بأن ناديه سيتقدم بالشكوى رسميًّا في ظل المماطلة التي حصلت من جانب العالمي”.

ونجح العالمي في التعاقد مع عبدالفتاح آدم لمدة 5 سنوات في صيف عام 2019، بعد منافسة قوية مع الاتحاد، قبل أن يُعيره إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد هذا الموسم، ولكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه مبكرًا.

أزمات تُلاحق العالمي:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

كما أعلن السويكت، عن إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقرر تعيين مدرب شباب العالمي، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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