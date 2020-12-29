التعاون يكشف تفاصيل إصابات 3 من لاعبيه

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي التعاون عن تفاصيل الإصابات التي يُعاني منها ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، فهد الرشيدي، فهد الحمد وحمدان الرويلي.

التعاون يوضح تفاصيل الإصابات

وأشار نادي التعاون إلى أن لاعبه فهد الرشيدي تعرض لتمزق من الدرجة الثالثة في عضلة الفخذ الأمامية، وسيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تمتد إلى 3 أشهر.

ويُعاني فهد الحمد من خشونة في مفصل الركبة، وسيخضع لبرنامج علاجي وتقوية لمدة أسبوعين، ويتم بعد ذلك تقييم حالة اللاعب قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حمدان الرويلي بدأ المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي لمفصل القدم في أحد المراكز المتخصصة في جدة.

سكري القصيم في دوري محمد بن سلمان

ويحتل سكري القصيم المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل 5 مرات، والخسارة في مواجهتين فقط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر