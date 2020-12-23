الجفن عن تراجع الهلال: مرحلة طبيعية بعد الـ3 بطولات

المواطن - مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي فيصل الجفن أن تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بعض الأوقات طبيعي للغاية، بعد موسم طويل توج خلاله بـ3 بطولات.

الجفن يُعلق على أداء الهلال

وقال فيصل الجفن: “فريق في موسم أحرز 3 بطولات وعلى رأسها آسيا تخجل أن تنتقده .. خسارة مباراة أو أكثر لا يعني أن هناك خللًا .. انخفاض مستوى لاعب أو خطأ مدرب يعتبر في هكذا مرحلة طبيعية”.

وتابع فيصل الجفن حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الغير طبيعي هو أن يأخذك حماسك بدافع المحبة لهدم كل ذلك .. بعض الجماهير تضر من غير أن تشعر !”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بالثلاثية التاريخية، حيث حصد بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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