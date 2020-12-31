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الجهات الأمنية الميدانية بجدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

الجهات الأمنية الميدانية بجدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

2020/12/31
الساعة 11:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجهات الأمنية الميدانية بجدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
المواطن - واس

نفذت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمحافظة جدة، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والأماكن والحدائق العامة، بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.
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