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الحالات النشطة تحت الـ 4 آلاف والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة
إجمالي الإصابات 358713 توفي منهم 5965

الحالات النشطة تحت الـ 4 آلاف والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

2020/12/06
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحالات النشطة تحت الـ 4 آلاف والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (317) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (348879) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3869) حالة من بينها (600) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (358713) حالة، توفي منهم (5965) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (187) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ منطقة الرياض 52، منطقة مكة المكرمة 38، منطقة المدينة المنورة 33، المنطقة الشرقية 26.

كما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة كما يلي:

 

إصابات كورونا الجديدة

 


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