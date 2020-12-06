الحكم يؤكد صحة هدف رودريغيز في الوحدة

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الرأس الأخضر، غاري رودريغيز، في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الوحدة ضد الاتحاد عند الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول.

د28’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ittihad⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق غاري رودريغيز .#الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/jQcOtomW4H — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 6, 2020

رودريغيز يهز الشباك:

وكاد رومارينيو أن يهز الشباك قبل أن يتصدى الحارس لفرصته، وارتدت الكرة للاعب الرأس الأخضر، ولكنها اصطدمت بالدفاع، قبل أن يُمررها ألكسندر بريجوفيتش لـ غاري رودريغيز الذي سجل الهدف الأول من تسديدة مع على حدود منطقة الجزاء.

ولاقى الهدف اعتراضات، قبل أن يلجأ حكم مباراة الوحدة ضد الاتحاد إلى تقنية الفيديو الـVAR، وتأكد من صحة الهدف، ليحتفل لاعبو العميد بالتقدم.

🎥 | حكم المباراة يؤكد صحة هدف #الاتحاد الأول بعد العودة لـ "VAR"#الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/KldEm50WUy — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2020

الوحدة ضد الاتحاد:

ويلعب الوحدة ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الاتحاد 9 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ14 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن العين صاحب المركز الـ13.

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