الخراشي محذرًا الهلاليين: الاتحاد قادر على قلب الموازين

المواطن - مروة نبيل

حذر المدرب الوطني محمد الخراشي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من مستوى الاتحاد قبل مباراتهما المرتقبة في الجولة العاشرة.

الخراشي يُحذر الهلال من العميد

وعلق الخراشي على المباراة المرتقبة قائلًا: “يا ترى ماذا يخبئ السيد العميد للمتصدر الزعيم.. نعم الاتحاد قادر على قلب الموازين فحذاري يا هلاليين من عودة الاتحاديين فهم لبطولة الدوري ساعين”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “فمن سيبارك للآخر وبكل روح رياضية الهلاليين أم الاتحاديين الفريقين قادرين على الفوز ومؤهلين كلاسيكو ثلاثي آسيوي عربي سعودي بالتوفيق للفريقين”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

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