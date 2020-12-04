السر وراء خلع حمدالله شارة القيادة ضد أبها

المواطن - محمد سمعه

تسبب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر، في إثارة الدهشة أمس الخميس لكل من تابع مباراة النصر وأبها في دوري المحترفين، بعد أن خلع شارة قيادة الفريق خلال المباراة وقام بإعطائها للاعب البرازيلي مايكون.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالله الثقيل عبر حسابه في “تويتر” أن النجم المغربي قرر خلع شارة القيادة ومنحها إلى مايكون، لأن المهاجم المغربي شعر أن شارة القيادة قيدته بشكل كبير لأنها تطلب منه كونه قائدًا للفريق الذهاب إلى الحكم ومناقشته في القرارات باستمرار.

حمدالله لا يتحمل الضغوطات:

وأضاف الثقيل أن اللاعب المغربي خلع الشارة ليركز في المباراة ويعمل على مساعدة الفريق بإحراز الأهداف.

ومن المتوقع لـ إدارة النصر ألا تفوت الموقف ويمر مثل مرور الكرام، حيث قد يُعاقب حمدالله بالحرمان نهائيًّا من ارتداء شارة قيادة الفريق في المباريات المقبلة بالإضافة لتغريمه ماليًّا باعتبار أن ما حدث قد يكون تقليلًا من قيمة شعار وقميص النصر.

وكانت القناة الرياضية السعودية عرضت لقطات لـ اللاعب المغربي وهو يخلع شارة قيادة الفريق ويعطيها للمدافع البرازيلي مايكون الأمر الذي أثار دهشة اللاعب البرازيلي وكل من تابع مباراة أبها. وبهذا التصرف فإن اللاعب المغربي، يبدو أنه مستاء من الأوضاع التي يمر بها العالمي خاصة في ظل عدم وجود استقرار إداري أو فني بالفريق بعد التعرض لـ 5 هزائم من أصل 6 جولات في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي. مايكون يرفض التعليق: وكان مايكون، رفض التعليق على سبب ارتدائه شارة القيادة خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة أبها. وقال مايكون خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “لا أفضل الإجابة على هذا السؤال. لو فزنا باللقاء لما سألني أحد عن أسباب إعطاء حمدالله شارة القيادة لي خلال الشوط الثاني، لكننا خسرنا لذلك كثرت الأحاديث”. وفي السياق ذاته، رفض المدافع البرازيلي تحميل الخط الخلفي نتيجة الهزيمة بمفرده، مشددًا على أن النصر أضاع فوزًا في الشوط الأول، بعد إهدار عدد من الفرص، كانت كفيلة بإنهاء الأمور مبكرًا. وطالب مايكون زملاءه بمزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة، من أجل تفادي الأخطاء المتكررة، وحتى يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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