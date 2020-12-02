السعودية تؤمن التحول الرقمي باستراتيجيات منيعة في الأمن السيبراني 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سلط موقع Healthcare IT News الضوء على مدى استعداد السعودية للتصدي للهجمات الإلكترونية، لاسيما وأن العديد من المؤسسات تبنت التحول الرقمي خلال تفشي وباء فيروس كورونا، الأمر الذي يجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية المتنوعة.

وقال التقرير إن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تمتلكها السعودية أدت إلى استثمار قوي في الرقمنة الأمر الذي بدوره أدى إلى زيادة الوعي حول الهجمات الإلكترونية، فحين يتم استثمار كبير لتسريع التحول الرقمي يكون هناك بالتوازي تفكير في الفوائد والمخاطر المرتبط بها، ومن الواضح أن السجل القوي للاستثمار المتعلق بتعزيز النضج الرقمي في السعودية كان ناجحًا، وهو الأمر الذي يضعها في موقع قوي لإجراء استثمارات أكبر.

الأمن السيبراني ورؤية 2030

ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي والأمن السيبراني يتماشيان مع أهداف رؤية 2030 التي وضعتها المملكة كخطة لتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط، ويُعد مجال التكنولوجيا أحد الأذرع الأساسية في الخطة.

وتابع التقرير إن السعودية وضعت استراتيجيات لإطلاق التقنيات وتقويتها مثل جمع بيانات المستخدم، والواقع المعزز، والرعاية الصحية عن بعد، وبالطبع فإن ذلك يتطلب حماية قوية ضد تهديدات الأمن السيبراني.

وأضاف: في الوقت الذي يعاني فيه العالم من هجمات إلكترونية مروعة على مرافق الرعاية الصحية وعلوم الحياة، تمتلك السعودية أساسًا قويًا لمواجهة هذه التهديدات.

وأشار التقرير إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث حصدت فيه المملكة المرتبة الـ2 عالميًا في محور التحسن المستمر في مؤشر الأمن السيبراني للشركات، الأمر الذي يجعل المملكة في مصاف المراكز المتقدمة على خارطة العالم، كما حققت المرتبة الأولى في المؤشر الأمني الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م، وهذه المرتبة أفضل من مراتب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما حلت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في المؤشر ذاته.



وفي التقرير نفسه، حصدت المملكة أيضًا على المرتبة الـ12 بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، والمرتبة الـ7 عالميًا فـي تمويل التطوير التقني، والمرتبة الـ8 بين دول مجموعة العشرين والـ27 عالميًا في مؤشر البنية الرقمية ضمن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء يعتقدون أن السعودية في وضع يسمح لها بمعرفة المزيد عن مجال مثير للاهتمام بشكل خاص، وهو مجال أمن إنترنت الأشياء.

النضج الرقمي والنضج الأمني

وقال التقرير إن النمو السريع للنضج الرقمي يتجاوز النضج الأمني، فبشكل أساسي، عندما يزداد النضج الرقمي، لا يقابله عادةً استثمار متساوٍ في النضج الأمني، وعن ذلك قال الشريك المؤسس ومدير الخدمات الاستشارية للأمن السيبراني في عابد جراهام AbedGraham، الدكتور سيف عابد، إن أفضل طريقة لمعالجة هذا الأمر هو التأكد دائمًا من أنه كجزء من الاستثمار في مشروع رقمي، يتم إجراء تقييم أساسي للمخاطر.

وتابع: نحن محظوظون اليوم لأن لدينا موارد أكثر من أي وقت مضى عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني.

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