السعودية تحمي المواطنين والمقيمين من كورونا المتحور بإجراءات جديدة

المواطن - الرياض

أعلنت المملكة اتخاذ إجراءات احترازية جديدة لضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرضها وضمان سلامتهم، وذلك بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من الدول.

وقررت السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، بالإضافة إلى تعليق الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

فيروس متحور:

ويأتي القرار حتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس المتحور، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وذلك بحسب ما صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وكانت الداخلية قد أكدت أنه على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتبارًا من تاريخ 23/ 4/ 1442 هجرية الموافق 8/ 12/ 2020 ميلادية وإلى تاريخه، الالتزام بالآتي:

1- العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة.

2- أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.

وعلى كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء- خلال الأشهر الثلاثة الماضية- أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويستثنى مما ورد أعلاه حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

مراجعة للإجراءات:

وأكد المصدر أنه سوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

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