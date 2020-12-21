السعودية رائدة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الأخيرة ضد كورونا الجديد

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف محمود

قالت التقارير الدولية إن قرار السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية الدولية وحظر الدخول عبر الموانئ البرية والبحرية لمدة أسبوع؛ بسبب مخاوف من ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 في المملكة المتحدة، هو قرار رائد ليس في الشرق الأوسط فحسب بل على مستوى العالم، وهي خطوة ليست غريبة عن إجراءات وجهود المملكة التي بذلتها العام الماضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واستخدمت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالية مصطلح Trendsetter لوصف السعودية وجهودها في مكافحة فيروس كورونا، ما يعني أنها بلد رائد في وضع الاتجاه الجديد لاتخاذ الإجراءات المناسبة للوضع الحالي.

وقال التقرير: يبدو أن قرار الرياض سيؤثر على الشرق الأوسط بأسره بسرعة، حيث تميل السعودية إلى أن تكون رائدة في وضع الخطط لمكافحة الأزمات ولها تأثير كبير على البلدان القريبة منها سياسيًا وجغرافيًا وهي أيضًا قوة اقتصادية ودينية عالمية.

وتابع: خطت الرياض خطوات كبيرة في وقت سابق من هذا العام لمواجهة كوفيد-19، ويبدو أنها مستمرة في توسيع خطواتها، وصحيح أنه ليس من الواضح بعد متى يمكن أن يؤدي قرار الرياض إلى عمليات إغلاق أوسع في الشرق الأوسط لكن بالنظر إلى الماضي فإنه عندما تفعل السعودية شيئًا ما، تتأثر الدول أخرى.

وأضاف: الآن يبدو أن السعودية تضع سقفًا عاليًا لمحاربة السلالة الجديدة من كوفيد-19، وعلى الصعيد العالمي، يعتبر قرار المملكة فريدًا، ففي حين بدأت معظم الدول الأخرى في النظر في حظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلا أن الرياض مضت قدمًا وقامت بحظر الدخول البري والبحري لمدة أسبوع.

وبالإضافة إلى ذلك قالت إنه على أي فرد عاد من دول الاتحاد الأوروبي أو أي دولة اكتُشفت فيها الطفرة الجديدة، اعتبارًا من 8 ديسمبر، أن يُعزل ذاتيًا لمدة أسبوعين من تاريخ دخوله إلى المملكة، ويجب أن يخضع لاختبار فيروس كورونا أثناء العزل وتكرار الفحص بمعدل اختبار كل خمسة أيام.

واختتم التقرير قائلًا: بلا شك فإن السعودية رائدة في هذا الأمر، ويجدر بنا أن نراقب ما إذا كانت دول أخرى ستحذو حذوها في الأيام المقبلة.

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