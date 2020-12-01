السعودية عضوًا في اتحاد الترايثلون الدولي بإجماع 109 دول

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وافق اتحاد الترايثلون الدولي على منح السعودية عضوية بالاتحاد، ليصل عدد العضويات إلى 173، وهذا خلال المؤتمر الافتراضي للاتحاد اليوم.

عضوية بفوز ساحق

وحسبما ذكر موقع إنسايد ذا جيم، صوت ما مجموعه 109 اتحادات وطنية لصالح قبول السعودية كعضو ، مقابل أربعة فقط ضد هذا القرار، كما بدت كوسوفو على استعداد للانضمام إلى الهيئة الحاكمة في جميع أنحاء العالم إلى جانب السعودية، لكن محاولتها للانضمام إلى المنظمة حُذفت من جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة.

وقال اتحاد الترايثلون الدولي إن كوسوفو لم تطرح للعضوية لأن اتحادها الوطني يفتقد إلى إحدى الوثائق المطلوبة.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على التغييرات التي أدخلت على دستور اتحاد الترايثلون الدولي، بما في ذلك توسيع متطلبات الأهلية لعضوية المنتسبين والسماح للمنظمة بعقد الجمعيات العامة المستقبلية في شكل افتراضي.

الترايثلون يعكس تطور اللعبة في السعودية

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أعلنت أن رئيس مجلس إدارة اللجنة، تركي آل الشيخ قرر إطلاق 16 اتحادًا رياضيًا جديدًا من ضمنها اتحاد الترايثلون، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على تطوير اللعبة في المملكة وزيادة حضورها في الفعاليات والأوساط الرياضية، بالإضافة إلى المشاركات الرسمية للسعودية في هذه اللعبة ضمن البطولات الدولية.

وتعتبر الترايثلون رياضة تتكون من ثلاثة سباقات، حيث تبدأ بالسباحة ومن ثم الدراجات وتنتهي بالركض، بحسب الكثير من المصادر فإن هذه الرياضة ولدت خلال الفترة من ١٩٢٠ إلى ١٩٣٠ من القرن الماضي في فرنسا حيث كانت تسمى آنذاك بـ Les Trois Sports وهي جملة فرنسية تعني “الرياضات الثلاث”.

وظهرت الترايثلون للمرة الأولى في دورات الألعاب الأولمبية في نسخة سيدني عام ٢٠٠٠ حيث شارك في هذه النسخة ٥٢ رياضيًا في منافسات الرجال.

شارك الخبر