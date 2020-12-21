السلالة الجديدة لكورونا تهبط بالجنيه الإسترليني

المواطن - متابعة

هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.82 في المائة، وذلك بعد فرض بريطانيا قيودًا جديدة صارمة لمواجهة السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا وعدم إحراز تقدم نحو الاتفاق لخروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصحة البريطاني: إن من الممكن أن تظل لندن ومناطق جنوب شرق بريطانيا خاضعة لقيود أكثر صرامة لبعض الوقت من أجل القضاء على السلالة الجديدة لفيروس كورونا الجديدة، في حين أغلقت العديد من الدول الأوروبية أبوابها أمام القادمين من المملكة.

كما أصرت بريطانيا في المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يفتح التكتل الطريق أمام اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما قوبل برد سريع من المفاوض الأوروبي الذي دافع عن حق الاتحاد في حماية مصالحه.

وعند الساعة 1925 بتوقيت جرينتش، هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.82 في المائة لتبلغ قيمته 1.3417 دولار.

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