السومة يقترب من البقاء في الأهلي لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

اقترب المهاجم السوري الدولي عمر السومة من تجديد عقده مع النادي الأهلي، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

السومة يقترب من البقاء

وذكرت مصادر لـ”الاقتصادية”، أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق مع عمر السومة لتجديد عقده لمدة 3 أعوام إضافية، حيث تبقت بعض التفاصيل قبل الإعلان الرسمي.

ويدخل السومة الفترة الحرة في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهر يناير المقبل، والذي يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الحصول على موافقة الإدارة، ما دفع المجلس لفتح خطوط التواصل معه للاستمرار لفترة أطول.

على الجانب الآخر، اقترب المهاجم السوري من العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد العين

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره العين، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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