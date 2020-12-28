السويكت في مرمى الانتقادات وانقسام بشأن إقالة فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

أكد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن النصر برئاسة صفوان السويكت، يُعاني من مشاكل إدارية وليست فنية، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

انتقادات لـ السويكت بعد إقالة فيتوريا:

وقال منيف الحربي: “قرار إقالة فيتوريا صائب 100%، تم اتخاذه بعد تروّي ودراسة كاملة ولم يصدر بعد خسارة مباراة أو كأس، ولكن إقالته لن تكون الحل، إدارة السويكت مطلوب منها العمل أكثر، وإعلان الإقالة يجب أن يصدر من حساب النادي وليس الرئيس”.

وعلق بندر الراشد قائلًا: “فيتوريا حقّق الدوري الاستثنائي بلاعبين أقل جودة من الموجودين حاليًّا بسبب قوة إدارته.. في عهد إدارة سعود السويلم كان النصر يحقّق البطولات، ومشكلة النصر إداريًّا”.

وتابع جاسم الحربي قائلًا: “المدرب البرتغالي روي فيتوريا ليس هو المشكلة ولا يستحق الإقالة.. صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي لا علاقة لهم بالرياضة.. ومشروع نادي النصر فاشل”.

وواصل محمد الناصر قائلًا: “إعلان رحيل فيتوريا عبر حساب رئيس النصر خطأ إداري.. فريق النصر قوي وليس بحاجة إلى الاصلاح.. مشكلة النصر نفسية وليست فنية، وهناك خلل إداري”.

وأردف بندر الراشد: “ما حدث في فريق النصر في الموسم الحالي أمر كارثي قياسًا على المبالغ الهائلة التي دُفعت.. رحيل الجهاز الفني سيخفف العبء الفني على الفريق”.

إقالة فيتوريا من تدريب النصر:

وأعلن السويكت، قبل قليل، عن إقالة فيتوريا، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقرر تعيين مدرب شباب النصر، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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