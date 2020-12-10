السويكت يُبرئ حمدالله من تهمة عدم الصعود للمنصة

المواطن - محمد سمعه

خرج صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، عن صمته ليكشف حقيقة رفض المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب العالمي الصعود إلى منصة تسلم الميداليات، عقب مباراة الهلال في نهائي كأس الملك التي أُقيمت يوم 28 نوفمبر الماضي.

#السويكت:

لا أجد تفسيرًا للضجة حول "حمدالله" ،وهذه رسالتي لجماهير "النصر" الغالية على قلوبنا#صفوان_السويكت_في_كورة pic.twitter.com/E4Toe0P7zo — برنامج كورة (@korarotana) December 9, 2020

حمدالله قائدًا لـ النصر فقط في المباراة:

وتحدث السويكت لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “اللاعب المغربي كان قائدًا لـ النصر في مباراة الهلال، ولكن بمجرد نهاية اللقاء فإن قائد الفريق الأساسي هو يحيى الشهري ويليه الحارس وليد عبدالله، هما القائدان الأساسيين للعالمي، ولكن اللاعب المغربي كان قائدًا للنصر فقط في المباراة، ولهذا فإن القانون يقول بأن وليد عبدالله هو من يجب عليه الصعود”.

تعليق رئيس النصر على الضجة !

وأضاف السويكت: “حقيقة الأمر أثار ضجة ليس لها أي داعي، ولم أجد تفسيرًا حول هذا الأمر”.

وتابع السويكت: “أقول لجمهور النصر ثقوا في الله ثم في فريقكم، والقادم بإذن الله سيكون أفضل، وأقول للجنة الحكام، يكفي ما حدث !”.

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