السويكت يُقيل فيتوريا ويستحدث إدارة جديدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، قبل قليل، عن إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا المسوم.

السويكت يعلن إقالة فيتوريا:

وقال السويكت: “تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجالات النصر، ووفقنا الله بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره، وعملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة”.

وتابع رئيس نادي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ولظروف المرحلة فقد قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم كما يلي: إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة السيد فيتوريا بالتراضي”.

وأضاف: “تعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرًا فنيًّا للفريق الأول مؤقتًا بدلًا من فيتوريا، واستحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وضمهم للجهاز الفني.. ونسأل الله التوفيق والسداد”.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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