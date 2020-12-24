السيتي يحمي نجمه دي بروين من أطماع ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي ريال مدريد الإسباني، مؤخرًا إعجابه الشديد بقدرات اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث سعى للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن مانشستر سيتي سيجدد عقد دي بروين قبل دخول فترة الانتقالات الشتوية وذلك لحماية اللاعب البلجيكي من أطماع الريال في يناير المقبل.

مان سيتي يخشى فقدان نجمه لـ ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ويرغب مانشستر سيتي في تجديد عقد دي بروين حتى عام 2025 خوفًا من تحركات الريال وباريس سان جيرمان الفرنسي كذلك.

وكان دي بروين انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2015 قادمًا من نادي فولفسبورج الألماني.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد لخوض مباراة سهلة نسبيًا ضد فريق إلتشي بالجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2020/2021.

وسيواجه الريال، فريق إلتشي يوم الأربعاء المقبل 30 ديسمبر حيث تُقام المباراة على ملعب مانويل فاليرو معقل إلتشي في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

إنجاز مميز لـ راموس بعد مباراة إيبار

وفي وقت سابق، حقق المدافع الإسباني سيرخيو راموس، مدافع الريال رقمًا قياسيًا، وذلك بعد أن شارك في مواجهة الريال وإيبار التي أُقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي للريال عبر “تويتر” أن راموس هو ثالث أكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الريال بمباريات الدوري الإسباني برصيد الفوز في 313 مباراة، حيث يأتي بعد أسطورة حراسة مرمى الريال إيكر كاسياس المنتصر في 334 مباراة، وفي المركز الثاني يأتي النجم الأسبق للكرة الإسبانية والريال راؤول جونزاليس برصيد 327 مباراة.

وكانت مباراة ريال مدريد ضد إيبار، بدأت بضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الملكي، حيث نجحوا سريعًا في إحراز الهدف الأول عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وواصل الريال ضغطه، حتى تمكن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الثالثة عشرة.

وقلص نادي إيبار فارق الأهداف مُحرزًا الهدف الأول بالدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط الريال ليُسجل اللاعب لوكاس فاسكيز الهدف الثالث للنادي الملكي بالدقيقة التسعين.

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