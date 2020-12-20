الصحة العالمية : سلالة كورونا الجديدة وصلت 4 دول

المواطن - متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرًا في ثلاث دول أخرى.

وقالت ماريا فان كيرخوف، من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

مخاطر سلالة كورونا الجديدة

وحذرت المسؤولة من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة. وشددت على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة، موضحة أنه كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه. خارج نطاق السيطرة

وحث وزير الصحة البريطانيين على الحد من التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع دخول 18 مليون شخص في لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا في إغلاق جديد من المستوى الرابع لمدة أسبوعين.وبموجب قواعد المستوى الرابع فإنه يتعين على المتاجر غير الأساسية والصالات الرياضية ودور السينما والكازينوهات ومصففي الشعر الإغلاق تمامًا، ويُمنع الأشخاص القاطنون بهذه المدن السفر إلى مدن أخرى. وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال في وقت سابق إن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرًا باتت خارج نطاق السيطرة، ويجب أن يتصرف ملايين الأشخاص الذين يخضعون الآن لقوانين الإغلاق كما لو كانوا مصابين بها.وحث وزير الصحة البريطانيين على الحد من التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع دخول 18 مليون شخص في لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا في إغلاق جديد من المستوى الرابع لمدة أسبوعين.وبموجب قواعد المستوى الرابع فإنه يتعين على المتاجر غير الأساسية والصالات الرياضية ودور السينما والكازينوهات ومصففي الشعر الإغلاق تمامًا، ويُمنع الأشخاص القاطنون بهذه المدن السفر إلى مدن أخرى.

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