الصحة تحذر من الاحتراق الوظيفي وتوضح أضراره على الموظف

المواطن - الرياض
نشرت وزارة الصحة مقطعاً توعوياً حذرت خلاله، من ظاهرة الاحتراق الوظيفي التي تصيب العديد من الموظفين، مبينة أنّ له أضراراً على الصحة.
كن شعلة، لكن لا تحترق❗️#اليوم_العالمي_لحفظ_الطاقة#عش_بصحة pic.twitter.com/wvSXUa20lu
— عش بصحة (@LiveWellMOH) December 14, 2020
ونوهت الوزارة إلى أن بعض الموظفين يؤدون عملهم بتفانٍ كبير ويتلقون إشادة كبيرة من رؤسائهم وزملائهم في العمل، وكثيراً ما يكون هذا التفاني على حساب صحتهم وقضاء أوقات مع أسرهم وأصدقائهم.
وأوضحت أن الاحتراق الوظيفي هو حالة تصيب الموظف يفقد معها الرغبة في العمل وتترافق مع انخفاض مستوى الإنتاجية وتطور الأداء، كما أنها تصيبه بالإرهاق الجسدي والعقلي الناجم عن الحياة المهنية.