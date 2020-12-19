الصحة: قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر ضد كورونا قبل نهاية العام

المواطن - الرياض

صرح وكيل وزارة الصحة د. عبدالله عسيري، اليوم السبت بإمكانية الترخيص للقاح آخر ضد كورونا الشهر الجاري .

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ”العربية” : قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام .

الوكيل المساعد لوزارة الصحة السعودية عبد الله عسيري لـ #العربية: 347 ألف شخص سجلوا للتطعيم ضد #كورونا.. وقد نعتمد لقاحا جديدا قبل نهاية العام pic.twitter.com/VtzOQxjFHp — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 19, 2020

وقال د. عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة إن الوزارة تدرس عدداً من اللقاحات الأخرى لاستخدامها.

وأشار إلى أن الأزمة بدأت بالانفراج قائلاً ” إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية فإنه يمكن القول بتجاوز الوباء “.

وأوضح د. عبدالله عسيري أن نحو 347 ألف شخص سجلوا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حتى الآن.

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