الصحة: قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر ضد كورونا قبل نهاية العام

المواطن - الرياض
صرح وكيل وزارة الصحة د. عبدالله عسيري، اليوم السبت بإمكانية الترخيص للقاح آخر ضد كورونا الشهر الجاري .
وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ”العربية” : قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام .
الوكيل المساعد لوزارة الصحة السعودية عبد الله عسيري لـ #العربية: 347 ألف شخص سجلوا للتطعيم ضد #كورونا.. وقد نعتمد لقاحا جديدا قبل نهاية العام pic.twitter.com/VtzOQxjFHp
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 19, 2020
وقال د. عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة إن الوزارة تدرس عدداً من اللقاحات الأخرى لاستخدامها.
وأشار إلى أن الأزمة بدأت بالانفراج قائلاً ” إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية فإنه يمكن القول بتجاوز الوباء “.
وأوضح د. عبدالله عسيري أن نحو 347 ألف شخص سجلوا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حتى الآن.