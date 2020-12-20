الصحة: من تلقى لقاح كورونا لم تظهر عليه أعراض وهذا موقف المصابين بالحساسية

أكدت وزارة الصحة السعودية أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في السعودية لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية.
وقالت الصحة إن المملكة من أوائل الدول التي تلقت لقاح كورونا وتم تسجيله بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته.
فيديو | هل من لديه حساسية يستطيع أخذ لقاح #كورونا ؟#صحيفة_المواطن #لقاح_كورونا
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) December 20, 2020
وحول وضع من يعاني من الحساسية قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه إن كانت الحساسية يسيرة أو من بعض الأمور في المأكولات أو غيرها من العوامل المحيطة فلا يوجد مشكلة في تلقي اللقاح لكن الحساسية الشديدة التي تؤدي إلى التنويم أو حمل أدوية معينة يحملونها معهم في أغلب الأوقات فهؤلاء هم من يوصى بعدم حصولهم على اللقاح.
وكانت وزارة الصحة أعلنت تعافي (156) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (351,878) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3010) حالات من بينها (416) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (361010) حالات، توفي منهم (6122) حالة.