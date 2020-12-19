الصحة: 3 فئات لن يتم تطعيمهم بـ لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أكد المدير الطبي لبرنامج اللقاحات بوزارة الصحة، سامي المدرع، أنه لا تطعيم للقاح كورونا للحوامل والأشخاص أقل من 18 عامًا ومصابي الحساسية الشديدة.

المدير الطبي لبرنامج اللقاحات بوزارة الصحة السعودية سامي المدرع لـ #العربية: لا تطعيم للقاح #كورونا للحوامل والأشخاص أقل من 18 عاما ومصابي الحساسية الشديدة pic.twitter.com/RBksY8xLIo — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 19, 2020

وقال المدرع في تصريحات إلى قناة العربية: إنه سيتم استبعاد الحالات الإيجابية لكورونا من الحصول على اللقاح، وكذلك من أخذوا جرعة مضادة للإنفلونزا قبل مرور أسبوعين.

وتتواصل حملة التطعيم في المملكة بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وقد دعت وزارة الصحة الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي” الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة ارتفاعًا في أعداد المسجلين، في حين أفادت الوزارة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق سيبدأ أول يناير المقبل.

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