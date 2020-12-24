الصدعان عن سلمان الفرج: يقدم مستوى أفضل من اللاعبين الأجانب

المواطن - محمد سمعه

أشاد الناقد الرياضي محمد الصدعان بأداء اللاعب سلمان الفرج، نجم خط وسط نادي الهلال، مؤكدًا على أن مستواه أفضل بكثير من لاعبين أجانب يلعبون في نفس مركزه.

سلمان الفرج كان ممتازًا ضد القادسية:

وقال الصدعان: “الفرج ما شاء الله تبارك الله، مستواه ممتاز ويقدم أداءً أفضل بكثير من لاعبين أجانب في دوري المحترفين، وأمام القادسية لعب مباراة ممتازة للغاية”.

وأضاف الصدعان: “الهلال قدم واحدة من أجمل مبارياته في الدوري أمام القادسية وكان متألقًا بالشوط الأول، والهلال لم يرافقه الحظ أمام الوحدة والفتح، ولم يُترجم الفرص التي أُتيحت له”.

وتابع الصدعان: “سامي النجعي بدأ يأخذ فرصة مع النصر ويتألق وأمام الباطن لو كان سجل لكان أنهى اللقاء مبكرًا، ومدرب الشباب لا يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، والتعاون بدأ يجني ثمار الأداء الدفاعي الجيد له”.

وفي سياق آخر، لا يزال الجمهور الهلالي ينتظر آخر التطورات حول تجديد عقد سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول، الذي تأخر خلال الفترة الأخيرة؛ ما أثار القلق لديهم.

هل يضم النصر الفرج ؟

وكان اسم نادي النصر ارتبط بقوة للتعاقد مع الفرج، في حال لم يتوصل لاتفاق بتجديد العقد مع نادي الهلال.

ولكن كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل أنه يُوجد خطأ إداري لدى النصر، لن يستطيع بسببه التعاقد مع قائد الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف المريسل بأن النصر لا يملك شهادة الكفاءة المالية؛ وبالتالي فإن هذا يمنعه من ضم الفرج أو أي صفقة في شهر يناير المقبل.

شارك الخبر